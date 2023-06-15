У Європарламенті закликали запросити Україну до НАТО
Джерело:Європарламент
Євродепутати закликали Альянс якомога швидше запросити Україну. Там також не вважають вступ України до НАТО під час війни можливим, проте пропонують спростити процес вступу після перемоги.
У парламенті ЄС заявили, що до вступу України НАТО має забезпечити Києву надійні гарантії безпеки. Входження ж України до Альянсу зміцнить регіональну та світову безпеку.
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В Європі закликають запросити Україну в НАТО
Резолюцію, згідно з якою Україну закликають запросити до Альянсу, ухвалили 14 червня. "За" проголосували 425 євродепутатів, ще 38 – "проти", а 42 утрималися. У Європарламенті заявили, що сподіваються на те, що "процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше".
Також євродепутати закликали ЄС та НАТО тісно співпрацювати з Україною до того моменту, як вона отримає повноцінне членство в Альянсі. Також у НАТО мають розробити тимчасові гарантії безпеки, які мають запровадити одразу ж після війни.
У парламенті ЄС переконані, що вступ України до НАТО зміцнить як регіональну, так і світову безпеку та забезпечить поглиблення інтеграції між Україною та євроатлантичною спільнотою.
Згадали євродепутати і про підтримку рішення Європейської комісії про надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Там сподіваються на позитивну рекомендацію від комісії, і у такому випадку переговори про вступ України до Євросоюзу можуть початися вже цього року.
Вступ України до НАТО: що відомо
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна вже відіграє роль східного флангу НАТО. Від липневого саміту НАТО він очікує внесення ясності щодо того, коли і як Україна зможе ввійти до Альянсу.
- Водночас Михайло Подоляк переконаний, що після перемоги над Росією Україна дуже швидко стане членом Альянсу. Про це заявляв і генсек НАТО Єнс Столтенберг ще 4 квітня.
- Деякі країни виступають проти вступу України до НАТО. Це відбувається через те, що Україна перебуває у стані війни, і деякі члени Альянсу побоюються, що вступ України означатиме ризик війни з Росією у майбутньому.