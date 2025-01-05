Блінкен висловився про членство України в НАТО в контексті припинення вогню

Державний секретар США заговорив про припинення вогню в Україні. Він також зачепив питання членства нашої держави у Альянсі.

Ентоні Блінкен заявив, що рішення про закінчення війни повинні ухвалювати українці. Про це пише 24 Канал із посиланням на NYT.

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Припинення вогню повинно бути тривалим

Блінкен пояснив, що саме українці повинні вирішити, де їх майбутнє і як вони хочуть туди потрапити. Він не вважає, що лінія фронту найближчим часом зміниться, проте розуміє, що претензії України на цю територію будуть завжди.

І питання в тому, чи знайдуть вони способи за підтримки інших повернути втрачену територію? Навряд чи Путін відмовиться від своїх амбіцій,

– сказав держсекретар США.

Він також додав, що навіть якщо буде припинення вогню, то, на думку російського президента, воно, ймовірно, дасть йому час відпочити, переналаштуватися, щоб повторно атакувати в якийсь момент у майбутньому, тому критично важливо переконатися, що Україна у майбутньому матиме можливість стримувати агресію.

За словами Блінкена, це може проявлятися в багатьох формах.

Це могло б відбутися через НАТО, і ми поставили Україну на шлях до членства в НАТО. Це може відбуватися через гарантії безпеки, зобов’язання, гарантії з боку різних країн, щоб переконатися, що Росія знає, що якщо вона атакує, у неї будуть великі проблеми,

– наголосив посадовець.

Раніше Ентоні Блінкен вже заявляв, що вважає, що Владімір Путін зазнав стратегічної поразки.