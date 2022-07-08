Кращих гарантій безпеки ще не вигадали, – Зеленський заявив, що Україна не відмовлялася від НАТО

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не відмовлялась від членства в НАТО. Ба більше, він вважає Альянс найкращим гарантом безпеки.

Про це президент України заявив під час інтерв'ю. Він підкреслив, що наша держава готова звертатись до будь-якої структури, яка дозволить забезпечить мир. Наразі єдина така, яка дійсно має найбільшу вагу, – НАТО.

Читайте також На Півдні ми контратакуємо, на Харківщині ворог залишив свої бойові угруповання, – Зеленський

Вступ до НАТО залежить не від України

Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що самих лише бажань нашої країни недостатньо. На жаль, питання, яке стосується відчинених дверей в Альянс, залежить винятково від держав-членів НАТО.

Також президент України нагадав про те, що він прохав про превентивні кроки. Адже наша держава по факту 8 років протистоїть російській агресії. Тож вступ до НАТО міг би дозволити уникнути повномасштабної війни.

Натомість вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу він назвав правильним рішенням, яке підтримує Україна. Адже в нашій державі чудово розуміють, що росія не зупиниться на досягнутому. А все тому, що в неї відсутнє розуміння суверенності.

Зеленський дав інтерв'ю каналу CNN: дивіться відео

Весь світ допомагає Україні, а міг просто взяти в НАТО

Володимир Зеленський висловив подяку усім, хто протягнув руку допомоги нашій країні. Хтось надає гуманітарку, хтось – кошти, а хтось – зброю. Водночас усього цього не було б потрібно, якби свого часу Україна стала членом НАТО.

Рішення простіші та розумніші завжди, ніж люди собі уявляють. Мовляв, якщо Україна буде в НАТО, то росія нападе. Ми не в Альянсі – росія напала,

– констатував Зеленський.

Він додав, що не ображається на Альянс. Адже президент чудово розуміє, що не взяти нашу державу – спільне рішення усіх, хто входить до нього. Водночас Зеленський розуміє, що можна було б скористатись коротшим шляхом – вступом України до НАТО – замість довгого, коли усьому світу доводиться різними методами намагатись зупинити війну.

Володимир Зеленський також подякував НАТО за останнє засідання. Нагадаємо, що під час нього Альянс ухвалив рішення, яке передбачає допомогу нашій державі. Водночас він додав, що до цього можна було не доводити. Достатньо було б одного правильного рішення.

Для України завжди знаходили причини, чому нам не бути в НАТО. А Швецію та Фінляндію відразу прийняли. Тому ще раз скажу: рішення правильне, а щодо України – ні. Історично помилкове,

– підкреслив Зеленський.

Тим часом екскомандувач НАТО в Європі Філіп Брідлав наголосив на тому, як завдати нищівного удару по кремлю. На його думку, для цього достатньо буде поцілити ракетами в Кримський міст. А зробити це дозволять ракети "Гарпун", надані Україні міжнародними партнерами.

Причому він підкреслив, що ніхто не має права засуджувати нашу державу, якщо вона наважиться на такий крок. Адже цей об'єкт – справедлива ціль. Це може бути хоч і скромною, але відплатою за тисячі убитих наших громадян, а також зруйновані міста та села.

Варте уваги – Джонсон розповів про розмову з Зеленським: дивіться відео