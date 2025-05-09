У нас є плани Б і В, – Кая Каллас про вето Угорщини на вступ України до ЄС

Угорщина залишається єдиною країною, яка блокує вступ України до Євросоюзу. Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС сподівається зняти цю заборону, водночас готуючись до інших сценаріїв.

Під час візиту до Львова у коментарі журналістам Кая Каллас сказала, що ЄС веде діалог з Будапештом щодо зняття вето з вступу України до Євросоюзу, передає 24 Канал.

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ЄС готує запасні виходи

Водночас, ЄС має плани Б та В на випадок, якщо не вдасться досягти компромісу з угорським урядом.

Але якщо це (діалог з Угорщиною – 24 Канал) не спрацює – ми вже працюємо над планом Б, Але я не буду його розкривати. Ми ще в процесі,

– сказала дипломатка.

Нагадаємо, що кілька днів тому президент Зеленський повідомив, що Україна фактично пройшла перший етап перемовин щодо вступу до Європейського Союзу і готова відкрити перші кластери переговорів.

Зазначимо, що напруження у відносинах Будапешта та Києва зростає. 9 травня СБУ повідомила про викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, метою якої було завдання шкоди Україні. Було затримано два угорських агенти. У відповідь Угорщина вислала з країни двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.