Пані посол ЄС в Україні сказала, коли нарешті можуть початися перемовини про вступ
Україна обов'язково стане членом ЄС. Втім, наразі точна дата вступу невідома.
Чому саме процес започаткування переговорів з Україною про вступ затягнувся, коли можуть стартувати перемовини – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
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"Рух України – дуже швидкий"
Пані посол підтвердила, що Україна рухається в правильному керунку.
І я думаю, що в червні офіційно почнуться переговори,
– сказала Матернова.
Водночас наголосила, що "затягнувся" – це не дуже коректний термін. Пояснила, якщо поглянути на процес розширення, те, що для цього потрібно, і рівень консенсусу, необхідний з боку ЄС, то рух України – дуже швидкий.
Зокрема, пройшло лише 4 дні після повномасштабного вторгнення, а Україна вже подала запит на вступ. Також дуже швидко дала відповіді на велетенський бюрократичний опитувальник. Уже через 3 місяці отримала статус кандидата, а в грудні 2023 – зелене світло від європейських лідерів на переговори про вступ.
Тож я вважаю цю динаміку дуже позитивною. І я не бачу, що є якась невідповідність між політичними сигналами та ймовірним початком процесу у червні. Буде дуже сумно, якщо ми цей процес у червні не почнемо, але я дуже сподіваюся, що все буде добре,
– сказала пані посол ЄС в Україні.
Чи може Україна стати повноправним членом ЄС до кінця 2030 року
- Також Катаріна Матернова відповіла, чи може наша держава стати повноправним членом Євросоюзу до кінця 2030 року.
- Пані посол зазначила, що прогнозувати, коли точно Україна стане членом ЄС, – те саме, що дивитися в кришталеву кулю для передбачень. Дату – 2030 рік – озвучив голова Європейської ради Шарль Мішель.
- "З огляду на мої власні спостереження, на життя в Києві, на взаємодію з українською владою, представниками бізнесу та медіа, а також зважаючи на процес розширення в минулому, який я добре знаю, я вважаю, що 2030 рік – це цілком реальна дата", – підкреслила Матернова.
- Водночас додала, звичайно, війна має великий вплив, так само як і прогрес стосовно реформ. Втім, на думку пані посла, у цьому абсолютно непередбачуваному геополітичному середовищі, в якому ми живемо сьогодні, така дата цілком нормальна.