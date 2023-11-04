У листопаді буде позитивний звіт, а у грудні – початок переговорів про вступ до ЄС, – джерело

Європейський Союз у листопаді опублікує позитивний звіт про прогрес України на шляху до вступу. У грудні 2023 року у ЄС можуть оголосити про початок переговорів з нашою країною щодо приєднання.

Про це повідомили джерела 24 Каналу, які ознайомлені із ситуацією щодо переговорів з ЄС. До слова, за попередніми даними, звіт Європейської комісії можуть опублікувати 8 листопада.

До теми Єврокомісія рекомендуватиме почати переговори з Україною щодо вступу до ЄС, – Politico

У нас буде дуже хороший листопад і грудень, в листопаді очікуємо позитивний звіт по рекомендаціях Єврокомісії. А вже в грудні початок переговорів про приєднання до ЄС,

– повідомляють джерела.

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС влітку 2022 року й повинна виконати 7 вимог:

реформувати Конституційний Суд;

продовжити судову реформу;

боротися з відмиванням коштів;

втілити антиолігархічний закон;

боротися з корупцією та призначити керівника САП;

узгодити аудіовізуальне законодавство з європейським;

змінити законодавство про нацменшини.

До слова, Україна продовжує виконувати вимоги на шляху до євроінтеграції. Днями Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо національних спільнот. Президент України наголосив, що таким чином наша країна реалізувала ще один критерій для євроінтеграції.

"Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз", – прокоментував Зеленський підписання важливого законопроєкту.

Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

У суботу, 4 листопада, до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Це вже 6-й візит політикині від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Урсула фон дер Ляєн зустрілася з Володимиром Зеленським і повідомила, що під час візиту планує обговорити низку важливих питань. Серед них:

шлях вступу України до ЄС;

фінансова підтримка ЄС для відновлення України як сучасної, квітучої демократії;

як країни ЄС змушуватимуть Росію платити за її загарбницьку війну.

Нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що Урсула фон дер Ляєн також повинна виступити у парламенті.