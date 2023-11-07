Угорщина не завадить: коли Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС

Завтра, 8 листопада, Єврокомісія представить річну оцінку для України щодо виконання необхідних рекомендацій про вступ до ЄС. До Брюсселя завітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні звіту.

Після зустрічей із єврокомісарами голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що політичний консенсус про відкриття переговорів про вступ вже є. Міністр зазначив, що таке рішення Київ може отримати під час засідання Європейської ради в грудні цього року. Деталі передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Україна 8 листопада отримає річну оцінку від Єврокомісії

Міністр закордонних справ заявив, що і в Україні, і в Єврокомісії є політична воля для вступу нашої держави до ЄС. За його словами, наразі дві сторони мають багато роботи, й кількість цієї роботи буде збільшуватися з наближенням вступу.

Я отримав чіткий сигнал: на засіданні коледжу Єврокомісії буде ухвалюватися остаточне рішення. Україна рухається до рішення Європейської ради в грудні цього року про відкриття перемовин,

– сказав Кулеба.

Голова МЗС прокоментував інформацію про те, що Україна повністю виконала лише чотири рекомендації від Єврокомісії. За його словами, Єврокомісія дивиться на загальний результат.

"Ті, хто зараз розганяє незрозуміло звідки взяту інформацію, вони намагаються перетворити перемогу, яка наближається, на зраду. (...) Головне, що я почув від єврокомісарів: Єврокомісія в захопленні від тих результатів у реформах, які показала Україна на тлі повномасштабної війни", – сказав Кулеба, додавши, що ЄС вражений українськими змінами.

Міністр закордонних справ додав, що на шляху євроінтеграції Єврокомісія завжди висуватиме додаткові умови для України. За його словами, Україна сама зацікавлена у реформуванні.

Це вже не історія про те, що ЄС висуває якісь вимоги, а Україна їх виконує. Тепер це буде реальний переговорний процес, який має призвести до злиття України та Європейського Союзу,

– заявив очільник МЗС України.

В Єврокомісії тривають дискусії, як саме буде виглядати фінальний документ річної оцінки для країн-кандидатів до ЄС. Кулеба наголосив, що основні обговорення стосуються інших країн, а стосовно України є загальний політичний консенсус щодо відкриття переговорів.

Україна може розпочати переговори про вступ у грудні

Дмитро Кулеба заявив, що наразі Україна виходить на рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ у грудні цього року. За його словами, деякі країни-члени ЄС можуть спробувати використати цю ситуацію на користь власних інтересів.

Я думаю, ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні, але давайте переживати проблеми по ходу їх надходження,

– сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба розповів, що Україна є рушійною силою для процесу розширення ЄС. За його словами, саме Київ вивів Євросоюз з "коми розширення".

"Понад 10 років ЄС перебував у комі й відмовлявся розширюватися. Зараз філософія настроїв змінилась завдяки нам. Країни Західних Балкан отримали шанс, Молдова отримала шанс, тому зараз для ЄС припуститися стратегічної помилки у питанні розширення означатиме знову впасти в кому", – сказав Кулеба.

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