Майже всі країни ЄС виступили за відкриття переговорів про вступ України, – джерела

В Євросоюзі зараз є широка підтримка, аби провести перші міжурядові конференції та відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня. Наразі посли ЄС аналізують пропозицію переговорних рамок від Єврокомісії для України та Молдови.

Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Джерело зазначає, що цю ідею підтримують майже всі держави-члени Євросоюзу.

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ЄС готується до початку переговорів про вступ України

Європейський Союз висловив широку підтримку проведенню перших міжурядових конференцій та відкриттю переговорів про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня.

Майже всі держави-члени Євросоюзу підтримують цю ініціативу. Наразі посли ЄС аналізують пропозицію переговорних рамок, підготовлену Єврокомісією для України та Молдови.

Проте, за словами джерела, одна з країн-членів, а саме Угорщина, висловила вимогу щодо внесення суттєвих змін до тексту стосовно України.

Зокрема, це стосується прав національних меншин, торгівлі, боротьби з корупцією, сільського господарства, внутрішнього ринку, добросусідських відносин,

– розповів дипломат, ознайомлений із перебігом переговорів.

На цьому етапі над пропозиціями продовжать роботу експерти. Високопосадовець ЄС сподівається, що найближчим часом вдасться досягти консенсусу на рівні послів Євросоюзу.

Які останні заяви зробила Угорщина щодо України