Україна працює з Угорщиною над розблокуванням вступу до Європейського Союзу, – МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України розповів про прогрес у переговорах щодо членства нашої країни в ЄС. За його словами, над цим питанням працюють з угорською стороною.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час спілкування з журналістами 29 травня.

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Прогрес у переговорах щодо вступу України до ЄС

У Міністерстві закордонних справ розповіли про двосторонні переговори з Угорщиною для розблокування кластерів про переговори. Відповідаючи на питання кореспондентки Суспільного, Георгій Тихий заявив, що Україна сподівається досягти позитивного результату у переговорах з Угорщиною.

Ми вважаємо, що немає ніяких перешкод для цього кроку, і він може бути зроблений вже зараз. Ми будемо продовжувати працювати з усіма країнами-членами ЄС. Ми маємо, я б сказав, вже широку згоду серед більшості країн-членів ЄС щодо того, що процес вступу України до ЄС може просуватися. І це також позиція, звичайно, Європейської комісії,

– пояснив він.

За словами речника МЗС, Україна "наполегливо працює з угорською стороною, щоб вирішити всі двосторонні питання". Він упевнений, що українці зможуть цього досягти, адже є достатньо волі.

Георгій Тихий підкреслив, що Україна готова відкрити переговорні кластери. "Ми продовжуватимемо працювати з усіма державами-членами ЄС. У нас вже є, я б сказав, широка згода серед більшості держав-членів ЄС щодо того, що процес вступу України до ЄС може просуватися", – розповів він.

Нагадаємо, що угорський лідер Віктор Орбан нещодавно знову виступив проти України в ЄС, бо вона "заважає збереженню миру у Європі". Він виклав власний план для Європи, який має назву "Патріот". Один з головних пунктів передбачає заборону вступу України до Євросоюзу.