Старт переговорів – на підході: Нідерланди схвалили рамки для вступу України до ЄС

Нідерландські парламентарі схвалили рамки для вступу України та Молдови до Євросоюзу. Невдовзі має розпочатися переговорний процес.

Відповідне голосування було останньою перепоною для формального початку переговорів. 25 червня слід очікувати на офіційний старт діалогу.

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Переговори про вступ до ЄС – близько

Власне, 25 червня відбудеться міжурядова конференція, що розпочне діалог про вступ України та Молдови в Європейського Союзу.

Новий уряд Нідерландів на чолі з Діком Схоофом хоч запевняв, що підтримує початок переговорів з обома країнами, проте це рішення потребувало офіційного схвалення парламенту

Єврокомісія в березні 2024 року підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС, а на початку квітня – рекомендувала починати переговори.

Раніше посли Європейського Союзу погодили рамки переговорів для вступу України та Молдови до Альянсу. Сталося це 14 червня.

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Однак варто наголосити, що приєднання до ЄС можливе лише після виконання всіх вимог Брюсселя, а також упровадження усіх європейських стандартів.

Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу 23 червня 2022 року. Шлях до членства проходить лише через серйозні реформи та зміни.