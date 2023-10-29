Переговори про членство України в ЄС почнуться в грудні, – премєр-міністр Фінляндії
Джерело:Yle
Перемовини про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатися вже цього грудня. Фінський прем'єр заявив, що країна має успіхи у виконанні поставлених їх задач.
Варто зазначити, що у вечірньому зверненні 29 жовтня Володимир Зеленський анонсував розвиток відносин із Євросоюзом. На Україну очікують вагомі листопад та грудень.
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Переговори скоро розпочнуться
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що переговори між Євросоюзом і Україною щодо членства можуть розпочатися вже в грудні цього року. Відповідну заяву він зробив на засіданні партійної ради Коаліційної партії.
На мою думку, Україна досить добре просунулась у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею (для вступу у ЄС – 24 Канал),
– заявив фінський політик.
Він додав, що за тиждень буде готовий звіт щодо того, наскільки просунулося виконання країнами-претендентами вимог для приєднання до Євросоюзу.
Варто зазначити, що депутат Європарламенту від коаліціонерів Сірпа Пієтікайнен також вважає, що переговори про вступ України розпочнуться незабаром.
Україна буде в Євросоюзі
- Президентка Європарламенту очікує, що початок переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу розпочнеться наприкінці 2023 року. Україна реалізувала відповідні умови для цього рішення.
- Президент наголосив, що Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії й рішення, які були простішими, і рішення, які були складними для політиків, Зеленський розраховує на єдність ЄС у відповідь на рішення про початок переговорів щодо вступу України.
- Виконавча влада Євросоюзу 8 листопада планує представити свою оцінку прогресу, якого Україна досягнула в її заявці на членство. Це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною.