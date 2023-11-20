Ми на 100% за, – естонський міністр про перспективи старту переговорів з Україною про вступ в ЄС

Наприкінці цього року Європейська рада ухвалить рішення про початок офіційного переговорного процесу щодо вступу України та Молдови до ЄС. Естонія повністю підтримує приєднання нашої країни до спільноти.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці 24 Каналу Софії Назаренко заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. За його словами, Україна має великий потенціал та можливість для Європейського Союзу.

Дивіться також "Україна не має часу чекати": інтерв'ю з міністром закордонних справ Естонії

"Ми, як естонці, підтримуємо, звичайно, це на 100%. Без процесу розширення ЄС, я думаю, що мене б не було тут як міністра закордонних справ незалежної Естонії", – сказав посадовець.

Позиція Естонії

У Брюсселі відбулося засідання міністрів закордонних справ. У своєму звіті Європейська Комісія пропонує розпочати переговорний процес про вступ України та Молдови. Маргус Цахкна назвав це рішення історичним. Він відзначив наполегливу роботу нашої країни, яку ми виконуємо на шляху до реалізації 7 рекомендацій.

Тому я думаю, що історичний імпульс є, і, звичайно, він буде дуже важливим для розширення ЄС, а також для України,

– відзначив він.

Переговорний процес може розпочатися вже у грудні цього року. Це ще не надання Україні офіційного статусу, але "історичне вікно можливостей". Естонський міністр упевнений, що в ході дискусії, яка триває зараз, посадовці знайдуть спільну мову.

Утім, є побоювання, що перешкодою до цього може стати Угорщина. Нагадаємо, прем'єр-міністр Віктор Орбан днями заявив, що країна проти переговорів щодо членства України в ЄС. Це "чітка позиція". За його словами, це не пов'язано із замороженими Брюсселем коштів для Будапешта.

Вступ України до ЄС: останні новини