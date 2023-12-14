Я чув, він збирався використати своє право вето, – прем'єр-міністр Бельгії про Орбана

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо привітав рішення Європейської ради відкрити переговори про вступ України до ЄС. Він заявив, що Євросоюз "цінує реформи", які вже виконав Київ.

Також він прокоментував відсутність угорського прем'єра в залі під час ухвалення рішення щодо переговорів з Україною. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Бельгійський лідер зазначив, що рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України до ЄС є "дуже важливим сигналом для Москви". Він наголосив, що європейська спільнота цінує всі жертви, на які наша держава пішла.

Ми цінуємо реформи, які вони (українська влада – 24 Канал) проводять, які вони зробили, і ми дуже чітко про це заявляємо,

– сказав Де Кроо.

Прем'єр Бельгії також підтвердив, що Віктор Орбан, який грозився заблокувати рішення проти України, вийшов з кімнати під час голосування. Де Кроо наголосив, що присутність угорського лідера не була вкрай важливою для відкриття переговорів про вступ для України.

"Дійсно, я чув, що він збирався використати своє право вето. Що я бачу, так це те, що він не скористався своїм правом вето. А рішення в Раді – це завжди рішення, яке приймається консенсусом. Що я бачу, так це те, що вето не було застосовано", – сказав бельгійський лідер.

Він зазначив, що з 18 грудня вже почнуться переговори з Україною. Бельгійський прем'єр також зауважив, що Орбан був "дуже обізнаний про рішення, яке буде ухвалено".

Орбан вийшов із зали під час голосування за Україну