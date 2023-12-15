Політичний трюк Шольца: як уникнули вето Орбана щодо початку перемовин про вступ України в ЄС

Європейський Союз під час саміту 14 грудня ухвалив рішення про початок переговорів щодо вступу України до блоку. Під час цього лідер Угорщини покинув кімнату.

Дискусія щодо того, чи розпочинати переговори про вступ України до Євросоюзу точилась вже понад три години, а лідери все не могли дійти згоди. Тоді канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану випити кави поза кімнатою.

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Опозиція Орбана була шаленою

У відповідь на небажання Орбана погоджуватись на початок переговорів про розширення Європейського Союзу Шольц запропонував йому покинути кімнату, щоб ті, хто лишились, могли ухвалити це рішення. Водночас Орбан все одно може сказати, що не голосував "за".

Після того, як двоє чоловіків поговорили в кулуарах, Орбан покинув зал. Саме завдяки цьому ЄС зміг ухвалити історичне рішення після кількох днів невизначеності через неймовірну опозицію прем'єр-міністра Угорщини.

Дії Шольца викликали здивування

Ця стратегія, яку описали троє чиновників, обізнаних із подіями, викликала здивування в Брюсселі та за його межами. Думка про те, що лідер ЄС повинен був залишити зал, щоб досягти одностайності, дуже незвична. Насправді офіційні особи та дипломати ЄС на саміті в четвер не змогли сказати, чи застосовувався такий крок раніше.

Він використав старий трюк зі свого часу з молодими соціалістами,

– сказав один чиновник на саміті ЄС.

Він мав на увазі молодіжну організацію Соціал-демократичної партії Шольца (SPD), в якій канцлер обіймав посаду заступника голови протягом 1980-х років.

Один чиновник сказав, що позиція Орбана перестала бути такою категоричною після спільного сніданку в четвер з Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Орбан намагався аргументувати свою позицію тим, що комісія помилилась в оцінці реформ, проведених в Україні, однак його позиція повністю розбивається об той факт, що комісаром, відповідальним за розширення, був близький політичний союзник Угорщини.

Орбан неодноразово демонстрував свою позицію