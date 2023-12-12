Словаччина за відкриття переговорів ЄС з Україною, – очільник МЗС
Джерело:Пресслужба МЗС Словаччини
Братислава оголосила, що готова підтримати рішення про відкриття переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу. Це питання обговорюватимуть на саміті ЄС, який відбудеться вже 14 – 15 грудня.
Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар 11 грудня взяв участь у засіданні Ради Європейського Союзу у закордонних справах у Брюсселі. Одна з тем переговорів глав дипломатій країн-членів ЄС стосувалася і України.
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Що відомо про рішення Словаччини
Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням,
– заявив Бланар.
Крім цього, він паралельно наголосив на тому, що необхідно більше зосередитися "на пошуку мирних рішень" і займатися відновленням України, що має наблизити країну до членства в ЄС.
Глава МЗС також повторив позицію нового уряду у Братиславі про те, що Словаччина не планує надавати Україні військову допомогу.
Бландар зазначив про продовження надання Україні гуманітарної підтримки, зокрема у питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими.
Вступ України в ЄС: останні новини
- Попередньо, говорячи про вступ України в склад ЄС, очільник МЗС Словаччини Бланар зазначив, що за нинішніх обставин йому важко уявити, що наша держава долучилася до Євросоюзу. Проте він наголосив на перспективі членства України в Союзі в майбутньому. Він заявляв, що це повинно бути "з дотриманням усіх правил, як і для всіх інших країн Східного партнерства", тобто Молдови, Грузії, або країн Західних Балкан.
- За декілька днів, 14-15 грудня відбудеться засідання Європейської ради. Питання вступу України до ЄС буде розглядатися на цьому засіданні. Нацменшини Закарпаття просять про підтримку України у переговорах про вступ нашої держави в ЄС.
- Для цього вони звернулися до Орбана, Фіцо та Шарля Мішеля та зазначили у своєму повідомлення, що Україна навіть під час війни "продовжує здійснювати необхідні реформи і залишається вірною своїм євроінтеграційним цінностям".
- В Євросоюзі продовжуються дискусії щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив про бажання кожної з держав бачити нашу державу у складі організації. Він заявив, що є лише ті, хто хоче більш ретельно вивчати наслідки.