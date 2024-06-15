В Угорщині пояснили, чому погодили переговорні рамки щодо вступу України в ЄС
Джерело:Петер Сійярто
Угорщина погодилася не блокувати початок переговорів про вступ України до ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пояснив це рішення.
За словами угорського дипломата, країна домоглася включення всіх своїх умов у переговорні рамки. Зазначимо, що їх ухвалили 14 червня.
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Угорщина погодила переговорні рамки
Петер Сіярто заявив, що після "запеклих дискусій" в ЄС погодились, щоб у переговорних рамках для України містились усі вимоги Угорщини стосовно дотримання прав національних меншин
Деякі держави-члени не хотіли чути про цю умову, але ми чітко дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою,
– вказав Сійярто.
За словами голови МЗС Угорщини, тепер у переговорних рамках вказано, що Україна "повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки".
Вступ України в ЄС
- Постійні представники держав-членів Євросоюзу 14 червня принципово схвалили переговорні рамки про вступ України та Молдови. Зазначалося, що бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції вже наприкінці цього місяця, зокрема, 25 червня.
- Єврокомісія підтримала початок переговорів щодо вступу України. Наша держава виконала всі 4 рекомендації, які отримала від Європейської комісії в листопаді минулого року. На рішення очікують вже цього місяця.
- Початок переговорів про вступ не означає швидкого прийому до ЄС і не дає 100-відсоткових гарантій на вступ. Хід та тривалість переговорів залежать як від ходу реформ у країні-кандидатці так і політичної волі країн Євросоюзу.