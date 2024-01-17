Вступ України до ЄС: Єврокомісія розпочинає скринінг законодавства України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок скринінгу законодавства України. Вона також анонсувала формування переговорної рамки про членство України в ЄС.

ЄС розпочинає перевірку українського законодавства для початку переговорів про вступ. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті, інформує 24 Канал.

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Процес скринінгу українського законодавства розпочато

Ми розпочинаємо процес скринінгу та формуємо рамку переговорів. А тим часом ми також почнемо працювати над нашими реформами, нашими власними реформами,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

За словами глави Єврокомісії, мова йде про розширення Європейського союзу до 35 країн-членів.

Вона зазначила, що ЄС погодився на початок переговорів з Молдовою, а Грузії надали статус кандидата на членство. Політикиня наголосила, що західнобалканські країни є частиною європейської спільноти.

Серця мільйонів українців сповнилися радістю та надією, коли ми оголосили про відкриття переговорів про вступ. Народ України важко боровся, щоб досягти цього не лише на полі бою. Але також через роботу демократичних інституцій, – сказала президентка Єврокомісії.

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Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що "ціла нація показує, як багато для них означає Європа". Вона додала, що пишається тим, що ЄС відповів на заклик України.

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