"Ми не хочемо поступатися": відповідальний за розширення ЄС закликав виконати необхідні реформи

В Європейській комісії очікують, що країни-кандидати на вступ до ЄС виконають недопрацьовані реформи на 100%. Ба більше, там не готові йти на поступки щодо умов надання членства у вступ до ЄС.

Крім того, Єврокомісія може направити своїх фахівців до Києва, аби ті допомогли імплементувати зміни.Про це заявив очільник генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення Герт Ян Купман, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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ЄС не готовий пом'якшувати умови для вступу

Високопосадовець ЄС вважає, що країни-кандидати мають відповідати високим європейським стандартам. Саме тому в Брюсселі не погоджуються пом'якшити свої умови.

"Ми завжди говоримо, що розширення – це підхід, заснований на заслугах, і ми не хочемо йти на компроміс з деякими фундаментальними принципами Союзу", – сказав Купман.

Втім, він зізнався, що пишається значними успіхами України, якій доводиться робити зміни під час повномасштабної війни, а також досягненнями Молдови, яка теж відчула на собі близькість бойових дій.

За всю свою кар'єру в Комісії я не пригадую, щоб мені доводилося вести переговори в бомбосховищах, або щоб дзвінки з Брюсселя переривалися через бомбардування,

– розповів представник ЄК про свої візити до Києва.

Зверніть увагу! Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, Україна виконала 90% від семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів про вступ. Купман сказав, що це "демонструє рішучість змінити свою країну".

Однак, у Брюсселі хочуть впевнитися, що всі необхідні реформи будуть завершені перед офіційним початком переговорів.

"Рекомендуючи відкрити переговори, ми визначили етап у цьому процесі. Для нас дуже важливо, щоб ці країни повністю досягли 100%. Тому, ми підтвердимо реалізацію змін перед затвердженням Європейською радою мандату на переговори", – заявив Купман.

Зазначимо, що наступну оцінку Єврокомісія представить наприкінці березня 2024 року. Очікують, що Україна зможе завершити імплементацію всіх законів до того часу. Також, в Єврокомісії готові направити своїх експертів до Києва.

Фундаментальне питання: що нам робити з країною, яка перебуває у стані війни? Чи є в неї здатність вести війну і проводити реформи? Вони (Україна – 24 Канал) мають дивовижну здатність виконувати завдання, але нам потрібно буде й надалі зміцнювати їх,

– сказав Купман.

За його словами, це й підтримка реформи державного управління за допомогою навчання, а також відправлення людей з Європейського Союзу, щоб допомогти нашій державі впоратися з цим.

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