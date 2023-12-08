Немає "плану Б", – в ЄС прокоментували наміри Орбана заблокувати переговори щодо України
В ЄС не мають "плану Б" у разі блокування Віктором Орбаном рішення Європейської ради розпочати переговори про вступ України. У Брюсселі будуть намагатися досягти політичного консенсусу.
Про це повідомив високопосадовець ЄС "офф рек", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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У ЄС немає "плану Б"
За словами співрозмовника, з угорським прем’єром Орбаном активно ведуться переговори. Зокрема, він мав зустрічі з французьким президентом та главою Європейської ради. Високопосадовець ЄС каже, що Єврокомісія хоче розпочати переговори з Україною до кінця цього року.
Немає "плану Б". Єдиний "план Б", – це розпочати переговори про вступ з Україною і слідувати далі нашому плану,
– сказав співрозмовник на умовах анонімності.
Окрім відкриття переговорів про вступ, Орбан погрожує заблокувати подальшу фінансову підтримку України, а саме виділення 50 мільярдів євро на 2024 – 2027 роки.
Ми перебуваємо у ключовому моменті, коли американський Сенат відхилив виділення 60 мільярдів доларів для України. Рішення все ще може бути ухвалене до кінця року, але це залежить від внутрішньої американської політики. Тому дуже важливо, щоб наступного тижня, починаючи з понеділка, Європейський Союз продемонстрував чітку повну підтримку України, як ми це робили до цього часу,
– сказав співрозмовник.
Зазначимо, остаточне рішення буде ухвалене під час Європейської ради наступного тижня. Перед цим відбудеться засідання Ради МЗС ЄС за участю Дмитра Кулеби. Міністри закордонних справ обговорять збільшення передачі зброї, зобов’язання у сфері безпеки для України та заявку на членство до ЄС.
Що кажуть про стосунки України з Угорщиною
- Не так давно політтехнолог Борис Тизенгаузен у коментарі 24 Каналу зауважив, що Україні доведеться розмовляти з Угорщиною, адже її голос враховуватиметься у разі ухвалення рішення щодо інтеграції нашої держави до ЄС чи НАТО. Також експерт виступив за створення "дорожньої карти" претензій від уряду Орбана.
- Раніше заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков назвав Віктора Орбана палицею, "якою Владімір Путін штрикає Брюссель, коли йому це потрібно". На його думку, Угорщина є агентом впливу Кремля, який намагається зруйнувати зсередини будь-які конструктивні процеси щодо підтримки України та розширення НАТО.
- Нагадаємо, політолог Ігор Рейтерович назвав 2 способи приборкати Орбана. Один зі сценаріїв полягає у позбавленні Угорщини права голосувати за якісь рішення через невідповідність її політики цінностям й принципам ЄС.