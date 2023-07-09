Байден каже, що Україна не готова до членства у НАТО: його позицію розкритикував Курт Волкер

Президент США Джозеф Байден заявив, що Україна не готова до вступу в Північноатлантичний альянс і для того, аби це взагалі сталося, має закінчитися війна. Водночас колишній представник Держдепартаменту Курт Волкер так не вважає.

Власне, американський дипломат, відповідаючи лідеру Сполучених Штатів, зазначив, що це не Україна "не готова до вступу в НАТО", а Альянс не готовий приймати Україну. За словами Волкера, у Байдена усе відбувається навпаки.

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Двері залишаються "відчиненими", однак є "але"

Варто сказати, що розмови стосовно членства України в оборонному Блоці активізувались зараз, адже невдовзі має бути саміт країн НАТО у Вільнюсі – столиці Литви. А якщо точніше – 11 та 12 липня.

Я не думаю, що вона (Україна – 24 Канал) готова до членства в НАТО. Я не думаю, що в НАТО існує одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім'ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни. Але я думаю, що передчасно говорити, закликати до голосування зараз... Тому що необхідно виконати інші вимоги, включаючи демократизацію та деякі інші питання,

– заявив Байден цими днями.

Разом з тим, він не заперечив, що в "довгостроковій перспективі" наша держава може приєднатися до Альянсу, адже НАТО досі сповідує політику "відчинених дверей".

Волкер не погоджується з Байденом

Колишній представник Державного департаменту США відомий для українців щонайменше з 2017 року. Саме тоді його призначили спецпредставником з питань України. І відтоді він послідовно відстоює інтереси нашої держави, хоча уже з 2019 року не обіймає цю посаду.

У президента все відбувається навпаки. Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готовий прийняти Україну. І це ще відгукнеться в майбутньому,

– наголосив Курт Волкер.

Очікування і реальність – Україна і НАТО