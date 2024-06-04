Байден розповів, якою бачить Україну після закінчення війни: що він сказав про вступ до НАТО

Президент Сполучених Штатів розповів, яким бачить мир в Україні. Джо Байден вважає, що він означатиме гарантію того, що Росія ніколи не зможе окупувати нашу державу.

Однак, на його думку, задля цього Україні не обов'язково бути членом Північноатлантичного альянсу. Про це він сказав в інтерв’ю TIME.

Дивіться також Росіяни тиснуть на Роботине та просуваються в Часовому Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що сказав Байден про мир в Україні

Під час розмови з американським лідером окрему увагу приділили питанню війни, яку розв'язала країна-агресорка проти нашої держави. Байден відповідав на запитання про те, яким він бачить мир в Україні після російсько-української війни.

Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, (що – ред.) вони є частиною НАТО,

– заявив президент Сполучених Штатів.

За його словами, це означає, що США мають з Україною такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди постачають зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Однак, він не готовий підтримати "НАТОвізацію України".

Байден нагадав про часи, коли відвідував територію нашої держави на посадах сенатора і віцепрезидента. Тоді, як пояснив американський лідер, в Україні була велика корупція, і ця обставина все обтяжувала.

Що означатиме "падіння" України

Джо Байден додав, що Захід не повинен дозволити падіння України, оскільки це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.

Водночас він прокоментував "вкиди", які поширює російська пропаганда, заперечивши тезу, що НАТО стоїть на слизькому шляху до війни з Росією, допомагаючи Україні.

Ні, ми стоятимемо на слизькому шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо для України,

– наголосив він.

Вступ України у НАТО: останні новини