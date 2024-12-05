Йдуть складні перемовини: чи можуть запропонувати Україні членство в НАТО

Україна посилено працює над тим, щоб зрештою отримати членство в НАТО. Поки до цього далеко, але робота триває.

Про це 24 Каналу розповів голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв, зауваживши, що основний намір – вступ України до НАТО. Наша держава розглядає Альянс і їхню 5 статтю як єдину дієву гарантію безпеки. А безпекові угоди не можуть бути замінником НАТО.

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Чи може Україна отримати запрошення в НАТО

Як наголосив Чернєв, зараз Україна наполягає на запрошенні до НАТО. Зрозуміло, що воно не дорівнює членству. Але це важливий політичний крок та відповідь на нахабні вимоги Росії.

Запрошення – політичний крок, щоб прибрати з порядку денного питання – буде Україна в НАТО чи ні. Це потрібно, щоб Росія перестала шантажувати НАТО щодо майбутнього членства України. Надання запрошення знімає це питання. І ми розуміємо, що між запрошенням і членством може бути не один рік. Основною умовою є завершення війни,

– сказав Чернєв.

Наразі щодо запрошення в НАТО йдуть складні перемовини. Цікаво, що Україна перебувала на різних етапах цього процесу. В певний період адміністрація Байден була готова піти на такий крок. І все мали організувати після перемоги Камали Гарріс.

Натомість у Сполучених Штатах переміг Дональд Трамп. Тепер з його командою ведуть перемовини. Не варто говорити, що він категорично відкидає ідею вступу України до НАТО.

З того що я чув на своєму рівні з команди Трампа, то членство України в НАТО не є для нього червоною лінією. Йдуть складні переговори. Ми маємо переконати, що вступ України в НАТО – прагматичний крок, який дозволить досягти довготривалого миру в Європі,

– наголосив Чернєв.