Франція змінила позицію і має намір підтримати членство України в НАТО, – Le Monde

Франція змінила позицію щодо вступу України в НАТО. Уряд країни має намір підтримати надання членства нашій державі.

Про це журналістам Le Monde повідомили джерела у Єлисейському палаці. За даними видання, ще нещодавно Франція не була готова обговорювати членство України в Альянсі, проте за останні місяці влада в Парижі переглянула свої погляди з цього питання.

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Франція готова підтримати членство України в НАТО

На засіданні Ради оборони в Єлисейському палаці обговорили можливість приєднання України до НАТО. Французькі політики вважають, що такий підхід дозволить посилити тиск на Росію.

Вступ України до НАТО може відбити в Росії бажання продовжувати війну або, якщо конфлікт припиниться, запобігти будь-якій новій агресії. Перспектива членства могла б переконати Президента України Володимира Зеленського розпочати переговори, коли він вважатиме це за потрібне,

– мовиться у публікації.

Журналісти зазначають, що Париж, займаючи таку позицію, зближується з країнами Центральної Європи та Балтії, які невпинно борються за вступ України до НАТО.

"Позиція Франції зараз ближча до позиції Польщі, ніж до позиції Німеччини", – підсумував неназваний іноземний дипломат.

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