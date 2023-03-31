НАТО вже на порозі України, – політолог про ратифікацію вступу Фінляндії

Фінляндія пройшла довгий шлях до вступу в НАТО. У 20 столітті ніхто й не міг подумати, що країна – сусід Росії, колись опиниться у Північноатлантичному альянсі.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він додав, що вступ Фінляндії став можливим завдяки боротьбі України.

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Україна допомогла вступити Фінляндії у НАТО

За його словами, у минулому столітті ніхто не вірив, що Фінляндія, яка межувала з СРСР, а зараз з Росією, стане членом НАТО. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну і те, що наша країна гідно відбиває його, зробило можливим цей крок.

"Бачимо, якою є реакція Росії – ніхто не завдав ядерного удару по Гельсінкі, не підвів армію до кордонів країни. Безнога і безрука Росія не може опиратись природним речам. Фіни нам дуже допомагають у цій війні й вони гарний приклад того, як скористатись своєю перемогою над Росією", – зазначив Давидюк.

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Він розповів, що Фінляндія хороший приклад, як з сировинної держави стати відомою на весь світ технологічною країною, а вступ країни у НАТО став можливим завдяки впертому опору українців.

Не прикрили б ми, вони б не стали членами НАТО. Але й вони не сиділи склавши руки, не думали чи допомагати Україні, чи не допомагати, а взяли і зробили це,

– додав політолог.

На порозі вступ Швеції

Микола Давидюк наголосив, що було б символічно, якби Україна вступила в НАТО після Фінляндії та Швеції й стала 33 країною в альянсі. Він упевнений, що вступ Швеції також є реальним.

"Ми зараз вивчаємо кампанію, яка ведеться проти Ердогана у Туреччині. Цілком ймовірно, що він не зможе виграти ці вибори. Після цього новий парламент може проголосувати за вступ Швеції. Сам Столтенберг (генеральний секретар НАТО – 24 Канал) про це натякнув, мовляв, до літа ще є час і ніхто перед Швецією двері не закриває", – наголосив він.

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