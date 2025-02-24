Путін програв цю війну, і ми побачимо Україну в НАТО, – президент Фінляндії

У США не хочуть Україну в НАТО. Тим часом президент Фінляндії бачить майбутнє нашої країни в Альянсі.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що, мовляв, повномасштабна війна розпочалася через Байдена, який пообіцяв Україні вступ до НАТО. Росія ж бо попереджала, що це її "червона лінія". Зовсім протилежну думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб під час саміту у Києві. Він впевнений, що це не Кремлю вирішувати, кого брати до Альянсу, а кого ні, передає 24 Канал.

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Україна буде в НАТО

Також, за словами Стубба, Україна має сама визначати, що їй тримати на кордонах задля власного захисту. Це теж не повинна вказувати Росія. Фінський лідер запевнив, що Путін вже програв війну. Він висловив переконання, що Україна у майбутньому буде в ЄС і НАТО.

"Ми побачимо об'єднаний Європейський союз і, сподіваюся, потужніший і сильніший Альянс. Настав час прокласти шлях до перемоги України. Слава Україні", – завершив свій виступ Стубб.

Раніше президент Зеленський заявив, що питання вступу до НАТО "залишається на столі". Альтернативою членству в Альянсі президент бачить вступ до ЄС та фінансування не менше як 800-тисячної української армії.