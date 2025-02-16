Україна може автоматично стати членом НАТО, якщо Росія порушить перемир'я, – The Guardian

У Білому домі неодноразово наголошували, що, мовляв, припинення війни в Україні – це справа Дональда Трампа, а ось за гарантії безпеки для Києва мають відповідати європейці. 17 лютого у Парижі європейські лідери обговорять, у який спосіб можуть допомогти Україні.

Очікується, що у понеділок у Саудівській Аравії розпочнуться переговори щодо припинення вогню між американцями і росіянами. Саме у цей час у Парижі Еммануель Макрон буде проводити екстрений саміт європейських держав через побоювання, що США домовлятимуться з Росією про мир за спинами України та Європи, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Європейці обдумують гарантії безпеки для України

У Європі переживають, що Росія через переговори зі США спробує нав'язати Україні нейтралітет та поділити з Вашингтоном світ за сферами впливу.

Зазначається, що на паризькій зустрічі європейці обговорюватимуть відправку миротворців в Україну у разі припинення вогню. Також країни говоритимуть про те, які Європа може надати Києву оборонні можливості та гарантії безпеки на випадок порушення Росією режиму припинення вогню. Серед варіантів, які розглянуть союзники, зокрема й автоматичний вступ України до НАТО.

Нагадаємо, що США неодноразово заявляли, що будь-яка сторона, яка порушить угоду про припинення вогню, зіткнеться із руйнівними наслідками. Цього пункту не було в жодних попередніх домовленостей про припинення вогню між Києвоі Москвою за усі 11 років конфлікту.

Видання зазначає, що раніше пропозицію про членство України в НАТО за умови порушення Росією режиму припинення вогню висували деякі американські сенатори. Тепер її підтримують високопоставлені європейські лідери.

Нагадаємо, що сам президент Зеленський казав, якою саме бачить альтернативу НАТО. Глава держави не виключав варіант передачі України ядерної зброї.