Україна зробить НАТО сильнішим: як переконати в цьому Захід

Україна повинна переконати Захід. що вступ України в НАТО зробить Альянс сильнішим. Крім того, військова допомога від наших партнерів, перш за все, є в інтересах їхніх країн щодо захисту від російської агресії.

Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що українські військові вже діляться військовим досвідом з партнерами. Нашій державі потрібно вести діалоги на кількох рівнях.

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Як переконати Захід, що Україна зробить НАТО сильнішим

Головний консультант наголосив, що Україні важливо довести партнерам, що наша ідея щодо вступу в НАТО має бути їхньою ідеєю так само як і наша перемога.

Наша країна має пояснити, що НАТО стане з Україною сильнішим, що є їм дуже вигідно.

Членство України в НАТО – це посилення спроможності всіх країн, які входять до цього Альянсу і його ж самого,

– підкреслив Ус.

Для прикладу, нещодавно в Нідерландах були військові навчання, де українські військові були викладачами та ділились своїм досвідом щодо використання дронів та їх протидії.

Безпілотники стали невід'ємною частиною війни, вчорашні події в Ізраїлі довели, що навіть військово розвинені країни мають з ними проблеми та потребують досвіду країни, яка зіштовхується з дроновими атаками щодня.

Зауважте! Проректор УКУ, політолог Дмитро Шеренговський поділився думкою про те, що процес вступу України в НАТО може бути пов'язаний із європейською інтеграцією та реформами.

Крім того, світ усвідомлює, що перспектива війни їхніх країн з Росією не є далека. Для прикладу, вчені німецької Ради з питань зовнішньої політики ще рік тому повідомили, що війна Німеччини та Росії може бути протягом 6 – 10 років у разі поразки України.

Тому, щоб цього не допустити, потрібно, щоб Україна перемогла. Для цього ж наші партнери повинні забезпечити наших військових озброєнням.

Наші партнери мають розуміти, що коли кажуть, щоб вони збільшували виробництво озброєння, це не для того, щоб допомогти Україні, а для того, щоб допомогти собі,

– зазначив головний консультант.

Для цього Україні потрібно вести постійні діалоги з партнерами. Також повинні бути контакти громадянського суспільства, які будуть пояснювати населенню тих країн, які мають сумніви, що їм потрібно допомагати нашій країні, адже це є в їхніх інтересах.

До слова, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ненадання Україні значної військової підтримки полегшила Росії повномасштабне вторгнення, це має стати для всіх партнерів уроком на майбутнє.

Раніше він також зізнався, що шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї вчасно. і частину відповідальності за це бере на себе.