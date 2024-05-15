Такі сценарії є в наших партнерів: які пропозиції щодо вступ у НАТО Україна може отримати

Країни НАТО розглядають різні варіанти вступу України в Північноатлантичний альянс. Один з них перечить погляду України, однак є й інший можливий сценарій.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що НАТО може розглядати варіант вступу України в альянс без майбутніх деокупованих територій. Однак поки ініціатива вступу залишається за нашою країною.

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Які розглядають варіанти

За словами Рейтеровича, в Офісі Президента точно не розглядають варіант, коли б частина Україна вступила б у НАТО, а окуповані території ні. В України є чітке бачення – звільнення та деокупація всі територій, які були тимчасово захоплені Росією.

Однак такий варіант можуть розглядати наші партнери. Політолог наголосив, що через це не потрібно хвилюватись чи злитись, адже в країнах НАТО механізми прийняття рішень дуже відрізняється від України.

Там в основі є сценарний підхід. Вони повинні розглядати різноманітні варіанти сценаріїв, програми, тобто мати варіанти, як ситуація буде розвиватися залежно від тих чи інших обставин,

– зазначив Рейтерович.

Саме тому, на думку політолога, НАТО може розглядати варіант вступу більшої, не окупованої, території України в НАТО. Однак поки що – це лише один із сценаріїв, який не є пріоритетним.

Є стос сценаріїв і цей сценарій поки не лежить нагорі. Нагорі лежить інший – той, який узгоджений з Україною. Однак це не означає, що інший сценарій, про який ми згадували, може стати актуальним,

– зауважив Рейтерович.

Україна, на думку політолога, повинна бути готова до будь-яких варіантів, які можуть розглядати країни НАТО та мати свої сценарії, варіанти, які дозволять нашій країні підлаштуватись під будь-яку ситуацію та максимально відстояти свої національні інтереси.

Коли можуть обговорити вступ

Відбувається підготовка до саміту миру, де, за припущенням Рейтеровича, країни мали б узгодити мирний план.

"Візит Ентоні Блінкена з цим пов'язаний. Не тільки мовиться про якусь символічну підтримку на фоні активізації росіян в Харківській області", – додав політолог.

Вступ України в НАТО: що відомо

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що Україну досі не прийняли в Північноатлантичний альянс, бо для такого кроку потрібна не проста більшість, а згода усіх 32 союзників, якої поки немає. Він додав, що усі союзники погоджуються, що Україна в майбутньому стане членом НАТО, і що потрібно рухатися до цієї мети.

Володимир Зеленський заявив, що поки триває війна з Росією, сподіватись на вступ України в НАТО не варто. За словами Зеленського, окремі члени Північноатлантичного альянсу все ще відчувають ризик або ж скепсис стосовно приєднання нашої держави до НАТО.

Також президент України наголосив, що саміт у Вашингтоні може стати моментом сили для Альянсу або ні. Він додав, що саме там буде вирішено чи буде можливість у ворога Альянсу накладати вето на посилення НАТО.