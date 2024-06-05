Схема працює вже 2 роки: політтехнолог розповів, як Україну прийматимуть у НАТО

Влітку відбудеться ювілейний саміт НАТО, проте Україна не отримає запрошення. Наша держава взагалі не зможе стати членом Альянсу під час війни.

Рішення обов'язково буде ухвалене, але дещо пізніше. Політтехнолог Михайло Шейтельман в етері 24 Каналу розповів, як Україну прийматимуть в НАТО.

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Схема працює вже 2 роки

За словами Шейтельмана, спочатку 10 – 15 країн-членів НАТО оголосять, що хочуть надіслати Україні запрошення в Альянс. Далі канцлер Німеччини Олаф Шольц скаже, що таке рішення не може бути ухваленим за жодних обставин. Сполучені Штати будуть мовчати.

І в один прекрасний день президент Франції вийде та скаже: "Ми за". Тоді наступного дня США погодяться з думкою Парижу й відправлять Україні запрошення, але не скажуть про це вголос.

І тут встане Шольц, він як і раніше буде канцлером. Скаже: "Я завжди казав, що Україну треба приймати в НАТО",

– сказав політтехнолог.

Реактивні системи залпового вогню, танки, літаки F-16, дозвіл на завдання ударів західною зброєю по Росії – це все Україна отримувала саме в такому порядку.

На думку Шейтельмана, в Україні такий метод дипломатії. Спочатку українське керівництво намагається розворушити ситуацію різними заявами. Приміром, умовно "Путін буде радіти, якщо Байден плакатиме" і навпаки. Відповідно Захід повинен реагувати на це.

Які дозволи Україна ще може отримати

Михайло Шейтельман також пригадав заяву президента Володимира Зеленського, який закликав США розширити територію Росії, по якій дозволено вести вогонь американським озброєнням.

Потім радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив можливості розширення дозволу для України у майбутньому та наголосив, що усе залежатиме від ситуації на полі бою.

І Шольц уже сьогодні сказав: "Я завжди говорив, що дозвіл бити по Росії жодним чином не призведе до ескалації. Тому вірю, що з НАТО сюжет розвиватиметься подібним способом. Проте НАТО буде пізніше,

– наголосив Шейтельман.

Згодом, на його думку, США нададуть дозвіл бити вглиб російської території. Потім країни НАТО можуть дійти згоди, аби збивати ракети на Заході України. Також, якщо наша держава ще більше розбурхає історію "врятуймо електроенергію України", то партнери якось допоможуть у цьому питанні.

Країни ухвалять спільне рішення. Можливо японці відправлять нам якісь неймовірні підземні генератори, які здатні з гейзерів отримувати тепло. Не знаю, що буде. Але весь світ зараз прийде нам на допомогу у цьому питанні,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Вступ України в НАТО