НАТО потрібно Україні для безпеки, а не щоб воювати, – Зеленський

Володимир Зеленський 6 серпня висловився щодо того, чому саме Україна прагне вступити у НАТО. Він наголосив, що це треба для убезпечення нашої країни від нових загроз.

Водночас він наголосив, що, вступивши в Альянс, наша країна не буде йти на територію Росії війною. Він зазначив, що це лише безпекове питання.

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Зеленський пояснив, чому Україна має вступити в НАТО

Президент України зазначив, що російська пропаганда намагається усіма силами завадити вступу України до Альянсу. Водночас він наголосив, що наш вступ підтримали б деякі країни-члени НАТО.

"Наприклад, країни Балтії, були б раді, якби українська армія була або була на їхній території, щоб їх захищати, але після війни", – сказав він.

Водночас Зеленський сказав, що нашій державі не потрібні бази ні з боку США, ні з інших країн-партнерів на території України. Але він наголосив, що нам потрібна безпека з боку Альянсу.

Де НАТО, там немає війни. І наше ставлення потрібно розглядати в рамках того факту, що країни, які входять до Альянсу, зробили це свого часу, тому що вони підозрювали, що Радянський Союз може повернутися, НАТО для України – це не атакувати чи йти в наступ на територію інших держав, а це, перш за все, звільнити нашу територію,

– наголосив глава держави.

Зеленський також спростував думку про те, що зі вступом у НАТО Україна може прийти на територію Росії, зазначивши, що "ми ніколи не хотіли ніякої війни". Тому питання вступу України до Альянсу, за словами президента, є "питанням нашої безпеки й захисту наших людей".

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