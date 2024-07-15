Запрошення в НАТО Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна, – Зеленський

Володимир Зеленський проводить конференцію, де відповідає на низку важливих питань. Зокрема, він пояснив, коли наша держава отримає запрошення до Альянсу.

Володимир Зеленський сказав, що Україна отримає запрошення до НАТО дуже швидко, але після закінчення повномасштабної війни.

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Партнери не можуть дати запрошення

Президент України підбив підсумки саміту НАТО, який пройшов у Вашингтоні. За його словами, "Україна отримала той максимум, який могла". Водночас він визнав. що Україна не отримала того, що не може отримати поки триває війна.

Запрошення в НАТО і членство Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна. Країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі, якщо вона у війні,

– наголосив президент.

Він також нагадав, що для запрошення потрібне колективне рішення всіх членів НАТО. Раніше він також сказав. що для того, щоб Польща змогла збивати російські ракети, які рухаються у її бік також потрібне колективне рішення.