Історичний не лише для України: деталі початку саміту в Брюсселі

У Брюсселі, 14 грудня, розпочався саміт Європейської ради, на якому мають ухвалити рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС. Однак історичним він є не лише для нашої держави.

Так, якщо рішення щодо нашого членства буде відкладене, то це може зачепити й питання переговорів із Молдовою, Боснією і Герцоговиною та Грузією, адже ці питання розглядаються в комплексі. Ведучий 24 Каналу Олексій Печій розповів деталі початку саміту Євроради у Брюсселі.

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Що відбувається на полях саміту в Брюсселі

Наприклад, Австрія вже натякає, що готова підтримати рішення щодо України, якщо відповідне рішення ухвалять щодо Боснії і Герцеговини. Усе це – внутрішні питання Євросоюзу. Держави-члени ЄС мають свої інтереси та намагаються їх вирішити, це не питання ставлення до України.

Скажу відверто, вже зараз у кулуарах існують розмови, що цей саміт може затягнутися ще на один день – включно із 16 грудня, бо є ціла низка питань,

– повідомив Печій.

Окрім переговорів щодо членства планують розглянути питання роботи Європейського фонду миру, з якого фінансується військова допомога нашій державі та виділення Україні 50 мільярдів євро фінансової підтримки на наступні 4 роки – до 2027 року.

26 лідерів країн-членів ЄС вже встигли озвучити промову до цього саміту та виступають за ухвалення відповідного рішення. Утім, є єдина людина, що виступає проти цього рішення – прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який наголошує, що проти цього рішення. Як сказав сам Орбан, він не проти допомоги Україні в короткостроковій перспективі, а далі "треба шукати гроші за межами ЄС".

Саміт у Брюсселі: актуальна інформація

Угорщина неодноразово заявляла, що проти початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу. Вже 14 грудня перед початком саміту угорський лідер видав нову заяву.

Так, Орбан заявив, що "зараз немає жодних підстав для переговорів про членство України". Та прокоментував позицію щодо фінансової допомоги нашій державі від Євросоюзу.

У Брюсселі вже прямо називають угорського лідера троянським конем диктатора Владіміра Путіна. Там запевняють, що інші 26 членів ЄС зможуть ухвалювати ключові рішення і без згоди Угорщини.

Фактично, Орбан хоче, щоб кожна європейська країна допомагала Україні із власної кишені. Натомість Угорщина не хоче приєднуватися до цієї допомоги.