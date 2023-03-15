Це змінило б баланс сил, – ексглава МЗС Польщі назвав противників негайного вступу України до ЄС

Серед країн ЄС є противники негайного вступу України до Євросоюзу. Вони вважають, що це змінило б баланс сил усередині блоку та потенційно підірвало б їхнє домінування.

Про це в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ Польщі, польський євродепутат від групи європейських консерваторів і реформістів, представник у Парламентському комітеті асоціації Україна – ЄС Вітольд Ян Ващиковський.

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В ЄС є країни, які виступають проти негайного вступу України

Ващиковський зазначив, що він давно разом з урядом "Право і справедливість" виступає за членство України в ЄС.

Європейський парламент також історично надавав більшу підтримку в цьому відношенні, ніж більшість держав-членів ЄС, особливо країн Західної Європи,

– додав ексглава польського МЗС.

За його словами, попри уроки жорсткої війни Росії проти України, загальна підтримка прискореного шляху вступу Києва досі викликає спротив у Берліні та Парижі.

"Противники негайного членства України в ЄС аргументують свою позицію процедурами. Європейська Комісія також має тенденцію зрушувати цільову позицію, коли мовиться про вимоги до вступу, тому реформи та зусилля України щодо наближення ніколи не є достатньо хорошими", – пояснив Ващиковський.

Польський політик сприймає ці "перешкоди", як виправдання. Він вважає, що наразі політична воля відсутня в Німеччині, Франції чи Нідерландах.

На жаль, можновладці в ЄС не хочуть вітати Україну в клубі, оскільки це змінило б баланс сил усередині блоку та потенційно підірвало б їхнє домінування. Цей застій буде непросто подолати, оскільки навіть героїзм України та фактичний захист безпеки Європи не переконали наших партнерів змінити цей підхід,

– заявив євродепутат.

Водночас Ващиковський вважає, що можна було б надати Україні доступ до єдиного ринку ЄС та інтегрувати країну через інфраструктуру в рамках "Ініціативи Трьох морів".

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