Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує "альтернативу" вступу України в ЄС
Джерело:MTI
Віктор Орбан відповів на звернення угорців, які проживають на території Закарпаття. Він вкотре дав знати, що Угорщина виступає проти членства України.
У відповідь на прохання нацменшин не блокувати членство України Орбан запропонував "альтернативу". Вона повністю збігається з риторикою Угорщини.
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Відповідь Орбана на лист
Речник Орбана Берталан Хаваші зазначив, що угорський лідер відправив нацменшинам лист з відповіддю на їх звернення. Там прем'єр Угорщини наголосив, що зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні, але з питанням вступу є "але".
Віктор Орбан у листі написав, що Європейська комісія не змогла належним чином підготувати питання про вступ України – саме тому починати переговори з нею нібито наразі не на часі. Він запропонував так зване "рішення" цього питання.
Тому ми будемо вносити пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною,
– зазначив Орбан.
Він додав, що Угорщина продовжить працювати над тим, щоб угорська громада в Україні могла жити в мирній, стабільній країні, що розвивається
Угорщина може блокувати рішення
- 14 грудня розпочнеться важливе засідання, на якому розглядатимуть питання початку переговорів про вступ України до Євросоюзу. Однак на шляху до ухвалення цього рішення стоїть декілька перепон – наприклад, Угорщина.
- Серед європейських лідерів досі немає розуміння, яке ж рішення врешті-решт буде ухвалено. Європейські посадовці зазначають що "лідери матимуть бажання розв'язати питання до кінця року". Всі очікують величезний тиск з боку Віктора Орбана.
- Угорщина наразі виступає "троянським конем" у питанні України, просуваючи проросійські інтереси. Експерти зазначать, що саме тому європейські країни можуть почати тиснути на Орбана, упроваджуючи певні обмеження.