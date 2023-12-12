Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує "альтернативу" вступу України в ЄС

Віктор Орбан відповів на звернення угорців, які проживають на території Закарпаття. Він вкотре дав знати, що Угорщина виступає проти членства України.

У відповідь на прохання нацменшин не блокувати членство України Орбан запропонував "альтернативу". Вона повністю збігається з риторикою Угорщини.

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Відповідь Орбана на лист

Речник Орбана Берталан Хаваші зазначив, що угорський лідер відправив нацменшинам лист з відповіддю на їх звернення. Там прем'єр Угорщини наголосив, що зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні, але з питанням вступу є "але".

Віктор Орбан у листі написав, що Європейська комісія не змогла належним чином підготувати питання про вступ України – саме тому починати переговори з нею нібито наразі не на часі. Він запропонував так зване "рішення" цього питання.

Тому ми будемо вносити пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною,

– зазначив Орбан.

Він додав, що Угорщина продовжить працювати над тим, щоб угорська громада в Україні могла жити в мирній, стабільній країні, що розвивається

Угорщина може блокувати рішення