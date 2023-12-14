"Могла б вбити поглядом": прем'єр-міністерка Латвії поширила жарт про Віктора Орбана

Європейська рада 14 грудня ухвалила історичне рішення щодо початку переговорів про вступ України в ЄС. Це сталося попри категоричну позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

До цього мережею ширилося фото з підписом, що прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня, яка бачилася зі своїм угорським колегою, "могла б вбити Орбана поглядом". Відповідний жарт поширила на своїй сторінці у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, й сама очільниця латвійського уряду, передає 24 Канал.

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Евіка Сіліня могла б "спалити" Орбана поглядом

Спочатку фото з Сіліні поширила науковиця Уна Бергман, яка підписала фото зустрічі очільниці латвійського уряду й Орбана: "Якби поглядом можна було вбити, або зустріч прем'єр-міністрів Латвії та Угорщини в Брюсселі". Олія на полотні, 2023".

Науковиця поширила жарт про Орбана і Сіліні / Фото з акаунту Уни Бергман у соцмережі Х

Згодом цей жарт підхопила й сама героїня знімка. Вона наголосила, що це було "сьогоднішнє гаряче фото з засідання Євроради".

Ти "притягуєш погляди",

– прокоментувала цей допис Сіліня.

Сіліня прокоментувала жарт з Орбаном / Фото з акаунту Евіки Сіліні у соцмережі Х

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