Ламає багато планів, – Ступак оцінив загрозу від Орбана для євроінтеграції України
Євросоюз на саміті у Брюсселі 14 грудня погодив початок переговорів про вступ України. На шляху прийняття історичного рішення палки в колеса українського євроінтеграційного процесу намагався вставляти Віктор Орбан.
В ефірі 24 Каналу експрацівник СБУ Іван Ступак сказав, наскільки великою загрозою для української євроінтеграції надалі залишається прем'єр-міністр Угорщини. Зазначимо, що під час ухвалення рішення канцлер Німеччини Олаф Шольц попросив Орбана вийти із зали, аби європейські лідери могли нарешті подебатувати.
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Ворог України
Віктор Орбан – це велика угорська палка в колесах українського велосипеда. Без перебільшення Будапешт ламає багато планів України.
Зараз угорський лідер з відлюдника перетворюється на людину, яка ламає нашій державі багато планів, може диктувати умову та шантажувати Євросоюз щодо виділення Україні 50 мільярдів євро. На жаль, багато європейських лідерів пішли на поступки й дали Угорщині 10 мільярдів. Втім, Орбана й це не задовольняє. Він вимагає від ЄС всю суму,
– мовив Ступак.
Крім того, угорський лідер анонсував візит до Сполучених Штатів для перемовин з Республіканською партією, аби зупинити підтримку України. Орбан – це особистий ворог України.
"ЄС поставить перед Україною безліч питань, частину з яких без перебільшення буде важко виконати. І навіть, якщо Україна виконає всі прохання або ультиматуми Угорщини, то Орбан знайде до чого причепитися. На жаль, це шантажист", – зазначив експрацівник СБУ.
Проросійські наративи в європейських кабінетах
Євросоюз вкотре показав своє об'єднання навколо України й те, що європейські країни розуміють загрози, які стоять не лише перед Україною, а перед ними. Проте позиція та поведінка Віктора Орбана демонструє, що в Європейському Союзі є проросійські політики, які можуть підігрувати країні-агресору в питанні євроінтеграції.
Масштаб особистості Віктора Орбана набагато більший, ніж масштаби деяких особистостей разом взятих в Європейському Союзі. Прем'єр-міністр Угорщини харизматичний та є політиком диктаторського типу.
"Орбан протистоїть всьому Європейському Союзу, користуючись своїм впливом та харизмою. Пре як Титанік, але рано чи пізно напореться на айсберг в Євросоюзі. Цей айсберг, швидше за все, буде Україна", – додав Ступак.
Як Орбан перешкоджає Україні в отриманні допомоги від ЄС
- Угорський прем'єр-міністр наклав вето на довгострокову програму бюджетної допомоги Україні з виділення 50 мільярдів євро. Тепер європейські політики зможуть розглянути це питання лише на початку 2024 року.
- Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель після голосування заявив, що попри угорське вето, Україна однаково отримає допомогу. Адже членам ЄС вдалося вибудувати єдину позицію щодо підтримки Києва.
- ЄС може обрати інший шлях надання Україні фінансової допомоги. 26 держав-членів, які виступають за надання підтримки, просто виділять кошти зі своїх національних бюджетів та передадуть Україні. У кулуарах переконані, що це непроблематичне питання.