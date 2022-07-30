лукашенко вдає ідіота, він чіплятиметься за владу, – російський опозиціонер Яковенко
Самопроголошений білоруський диктатор лукашенко усіма силами уникає вступу у війну в Україні. Він лише прикидається ідіотом, але насправді розуміє, що потрібно і не потрібно робити, аби втримати владу у своїх руках.
Відтак, лукашенко продовжуватиме надавати територію білорусі та свою логістику у користування російській армії, але безпосереднє вторгнення – поганий сценарій для нього. Про це ексклюзивно 24 каналу розказав російський опозиційний журналіст Ігоря Яковенко.
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лукашенко, звичайно, постійно вдає ідіота, божевільного, говорить усіляку дурниці, але він, на мій погляд, набагато потужніший політик (ніж путін – 24 канал). Не через те, що він хороший, а через те, що більш стійкий та умілий політичний махінатор та маніпулятор,
– вважає він.
За словами Яковенка, на це вказує те, що від протягом довгих років намагався встояти і встояв, балансуючи між Заходом та путіним. А таке політичне маневрування путіну просто недоступну.
Опозиціонер додав, що лукашенко чудово відчуває небезпеку та розуміє, що будь-яка спроба безпосередньо напасти в Україну, ввести на її території хоча б одного солдата, приведе до того, що українська армія просто перемелюватиме білоруських військовослужбовців.
"І вони повернуться озброювати білорусів, аби вони скинули лукашенка, до чого білоруський народ готовий, як показали вибори", – переконаний Яковенко.
Якщо у путіна є суттєва підтримка населення, хоч і не 80%, як показують замовні соцопитування, а десь 45 – 50%, то у лукашенко її немає й близько. Він і сам це розуміє, тому точно не йтиме на самогубство.
Це дуже живуча політична тварина, тому він буде чіплятися за владу. Для нього чіпляння за владу – це балансування між підтримкою путіна з одного боку та прагненням того, щоб путін його не проковтнув, з іншого боку. Є й третій бік – це неучасть у війні саме своїми силами,
– підсумував опозиціонер.
Яковенко пояснив, чому лукашенко уникає участі у війні: дивіться відео
Загроза вторгнення з боку білорусі: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомляють, що ознак наступу ворога з території білорусі наразі немає. Ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін.
- Однак загроза зберігається, а відтак, українська сторона реагує на неї та готова оборонятися. У цьому запевнив і голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
- Тим часом заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко особисто приїхав на Волинь та перевірив систему оборони на тій частині українсько-білоруського кордону. Він підкреслив, що якщо ворог спробує просунутися у цьому напрямку – отримає гідну відсіч.