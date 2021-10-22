Вступився за кума: Путін "не розуміє", чому в Україні Медведчука вражають зрадником держави

Президент Росії Володимир Путін виступав 21 жовтня на форумі "Валдай". Серед іншого він вирішив згадати й про свого кума – Віктора Медведчука.

Той, нагадаємо, в Україні є головою політради проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". А ще – фігурує як підозрюваний вже у двох справах про державну зраду. І Путіна це чомусь обурює.

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Путін вирішив стати на захист Медведчука

В Україні розслідують кримінальну справу про державну зраду, головним фігурантом якої є кум російського президента і нардеп з ОПЗЖ Віктор Медведчук. Щодо цього під час дискусійного форуму "Валдай" 21 жовтня вирішив висловитися сам глава Кремля Володимир Путін.

Про Віктора Медведчука... Його намагаються зараз притягти до відповідальності за державну зраду. Чому? Він вкрав якісь секрети й таємно їх передав? Ні. А чому насправді?

– обурювався Путін.

То чому ж, на думку Путіна, Медведчука звинувачують у держзраді?

Бо, мовляв, Медведчук має "відкриту політичну позицію".

Рук не покладаючи працює задля "стабілізації внутрішньополітичної ситуації".

А ще й задля "побудови відносин з сусідами, з якими вони вкрай важливі для самої України".

Зрозуміло, під "сусідами" Путін мав на увазі Росію. Тільки він чомусь не пояснив, як ми можемо бути добрими з нею сусідами, якщо Росія відібрала в України Крим і вбиває українців на Донбасі. А ще й гібридну війну веде.

Що не так із Медведчуком

Нардепу Віктору Медведчуку 8 жовтня оголосили вже другу підозру у державній зраді. Мовиться про сприяння діяльності терористичної організації через постачання вугілля з ОРДЛО.

Відправити його в СІЗО з заставою в мільярд гривень не вдалося – суд вирішив залишити Медведчука під домашнім цілодобовим арештом до 7 грудня.

А ще раніше, 13 травня, суд відправив проросійського політика під той же домашній арешт в іншій справі – про розграбування національних ресурсів в окупованому Росією Криму.