"Уся Україна, крім Донбасу, окупована", – білоруська пропаганда перевершила навіть російську

На білоруському телебаченні пропагандисти відзначились заявою про "окуповану Україну". Гості однієї з програм абсолютно серйозно стверджували, мовляв, замість президента в Києві "править бургомістр".

Так, в ефірі одного з білоруських телеканалів говорять абсурдні речі – нібито "бургомістра" призначає Вашингтон, а українці буцімто просять Росію та Білорусь про допомогу.

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"Скабєєва нервово курить у стороні"

Вся Україна, крім Донбасу, перебуває під окупацією,

– стверджують у Білорусі.

Білоруські "експерти" кажуть, що "хочуть звільнити братський народ". Щоправда, деякі не погоджуються та наголошують, що у справи інших держав втручатися не слід.

Крім того, в ефірі навіть лунали твердження про терористичний режим в Україні. У мережі жартують, що "Скабєєва нервово курить у стороні".

Білоруська пропаганда: останні новини

У грудні 2020 року у Білорусі на державному телеканалі звинуватили польські спецслужби в тому, що вони нібито намагалися завербувати білоруських дипломата та військового. Обидва начебто відмовилися від співпраці.

Крім того, у червні білоруські пропагандисти випустили так зване "інтерв'ю" із затриманим опозиційним блогером Романом Протасевичем. Він нібито зізнається у скоєному, а на його руках видніються рани від кайданів. Експерти зазначають, що це допит заручника в ефірі.

Коли запрошені гості говорили такі речі, ведуча навіть не перебила їх, аби поставити під сумнів пропагандистські висловлювання.

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