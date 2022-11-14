Відчувають недобре: окупанти вивозять родини із Залізного Порту до Скадовська

Появилася інформація, що з тимчасово окупованого Залізного Порту окупанти почали вивозити свої сім'ї до тимчасово окупованого Скадовська. Нагадаємо, що раніше таке спостерігали й на звільнених сьогодні територіях.

Однак зауважимо, що й Скадовськ для них буде лише тимчасовим прихистком, адже Україна звільнить усі свої території.

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Евакуація до Скадовська

В ЦНС повідомили, що з Залізного порту, що у Херсонській області, зараз виїжджають родини російських працівників. Раніше їх завезли у місто через те, що місцеві відмовлялися співпрацювати з окупантами та допомагати їм в "асиміляції" регіону.

Тоді близько 50 росіян були розквартировані в пансіонатах, захоплених ще на початку окупації міста. Однак наразі завдяки даним місцевого підпілля відомо, що "гастролери" покинули населений пункт. Їх вивезли подалі від лінії фронту до Скадовська.

Можна припустити, що вони планують рухатися далі на Схід у більш безпечні для них регіони.



Родини окупантів вивезли до Скадовська / Скриншот з Deep State

Втеча окупантів Херсону: росіяни лютують

11 листопада армія України звільнила Херсон, який перебував під окупацією 8 місяців. Це був єдиний обласний центр, який росіяни захопили після початку повномасштабного вторгнення, і у якому вони хотіли залишитися назавжди.

Тож не дивно, що після здачі міста росіяни почали обурюватися. Вони не розуміють, навіщо вони тоді взагалі воюють. Ба більше, у самій Росії до Путіна почало мінятися ставлення. В мережі все частіше лунає питання: "Як вірити Путіну після такого зливу?".

Правозахисник Марк Фейгін вважає, що якщо підливати у цю критику олії, наприклад, великою кількістю заяв з критикою російського диктатора з регіонів або від представників силових структур, то це стане сигналом для великої частини апарату влади й армії, що можна публічно виступати з критикою дій Путіна.

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Наразі окупанти масово тікають з Херсону через успішний наступ армії України. Так, недавно мережу розсмішило відео росіян, які своїми наративами та сльозами ну дуже вже були схожі на відомий випадок втечі з Криму.

До речі, у Криму росіяни також не знаходять собі спокою. Там вони позбуваються нерухомості і тікають навіть на радіаційний Урал. Наразі на найбільш популярному ресурсі з продажу нерухомості є орієнтовно 15 тисяч оголошень про продаж у Криму.

Тікають також і з окупованої території Запоріжжя. Зокрема відомо, що масово почали звільнятися вчителі-колаборанти, які розуміють, що після деокупації їм загрожує покарання за держзраду.

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