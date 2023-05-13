Втеча з-під Бахмута: окупанти вперше у 2023 році визнали свій відступ

Росіяни вперше офіційно визнали, що відступили з позицій. Так вони прокоментували свою втечу з-під Бахмута.

Російська влада 12 травня вперше з листопада 2023 року визнала, що окупантам довелося відступити на окремих ділянках фронту.

До речі Чи йде вже наступ: Череватий повідомив, що ЗСУ ще більше просунулись в районі Бахмута

У міноборони видали заяву, що ЗСУ провели наступальні операції вздовж лінії зіткнення загальною довжиною понад 95 кілометрів. Тому, за традиційною завуальованою риторикою, стверджують, що російські військові "з метою підвищення стійкості оборони" зайняли позиції вздовж Берехівського водосховища.

Росіяни помітно нервують

Військові оглядачі впевнені, окупанти відступили на понад кілометр у напрямку північного заходу від Бахмута. Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин жалівся, що просідання російських флангів під Бахмутом може призвести до повного оточення найманців, які утримують позиції в самому місті.

Останні операції ЗСУ проходять успішно, хоча українська армія ще навіть не почала контрнаступ. На думку експерта, максимально нервова реакція керівництва російської армії вже зараз дає уявлення про те, як масштабний рух ЗСУ вразить Кремль.