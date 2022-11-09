Кинули і розграбували: росіяни показали Херсону на прощання, що таке їхня "денацифікація"

Російська армія, ймовірно, готується до відступу з Херсона і наостанок грабує це місто.

Життя під маркою "русского міра"

З місць повідомляють, що у Херсоні перебої з електрикою та зв'язком не вистачає продуктів та ліків. На вулицях – хаос та мародерство. Окупаційна влада зникла.

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"Жоден заявлений телефон не працює, люди дзвонять з усіх питань, тиша. Випадки мародерства просто обурливі. Наразі рознесли облраду, завтра – магазини, потім – будинки та квартири", – пише російський воєнкор Роман Сапоньков, який перебуває у місті.

Російські окупанти розграбували Херсонську облраду: відео

Окупанти виносять усе, що можуть. З музеїв вивезено усі цінності. Повністю пограбована облрада, звідки винесли навіть меблі та оргтехніку.

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"Денацифікатори" скинули маски

Крім того, Росія кинула бюджетників та пенсіонерів, які залишились у місті, та не виплатила їм зарплати й пенсії за 2 – 3 місяці.

Ось і вся "денацифікація". Реальна мета вторгнення росіян до України – банальне мародерство. Це і є "русскій мір", та іншого "русского міра" немає.

До теми – росіяни готуються до втечі з Херсона, бо не можуть його втримати: дивіться відео