Як з Херсона: генерал у відставці сказав, чи можна змусити росіян тікати з окупованих територій
Частина української території досі перебуває під окупацією російських терористів. Збройні Сили активно готуються до контрнаступальних дій, а ворог будує оборонні споруди в надії, що це його якось врятує.
Україна може змусити ворога вийти з окупованих територій, використовуючи різні методи, зокрема і попередній досвід звільнення українських регіонів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко.
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Звільнення правого берега Херсона стало прикладом добровільного відходу росіян з української землі, зауважив військовий експерт.
ЗСУ можуть використати різні методи
Завдяки блокуванню росіян на території Правобережжя Херсонщини і завдаванню потужних систематичних ударів по об'єктах тамтешнього угруповання, противник був вимушений вивести свої війська і заявити, щоб вони зробили черговий "жест доброї волі".
Прецедент є, досвід є, але військова справа вимагає весь час нових підходів для вирішення поставлених завдань. Тобто є досвід, ми, безумовно, його використаємо, але потрібно також шукати і нові елементи і вони теж матимуть місце під час наступальних дій,
– резюмував військовий експерт.
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На тимчасово окупованих територіях росіянам неспокійно
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