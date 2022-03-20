Втекли, але не до Росії, – Чумак про депутатів ОПЗЖ

Росія, розпочавши повномасштабну війну, сподівалась на підтримку міст на сході та півдні України. Проте втекли навіть певні проросійські депутати.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Віктор Чумак – ексзаступник генпрокурора. За його словами, мовиться про втечу місцевих депутатів з "Опозиційної платформи – За життя".

До теми ОПЗЖ і партії Шарія забороняють працювати в Україні через зв'язки з Росією

Чумак: В окупантів немає місцевих кадрів

Чумак зауважив, що з втечею навіть депутатів з ОПЗЖ лопається вся теорія "русского мира". Вони зараз не можуть дати жодної картинки, де колаборанти з ними працюють.

У них немає тут кадрів. Місцеві проросійські ОПЗЖ втекли. Проте не до Росії. Вони втекли в Європу та США,

– відзначив він.

Також колишній заступник генпрокурора зазначив, що проросійські депутати не виїжджали до Росії для того, щоб співпрацювати з окупантами. Саме тому ворог не може дати жодної знакової фігури, яка з ними починає роботу. "Їхня доктрина повністю валиться", – додав Чумак.

Попри думки Віктора Чумака, є інформація, що в Енергодарі на Запоріжжі окупанти хочуть призначити "мером" депутата, власне, з ОПЗЖ. Мовиться про Андрія Шевчика, який уже дав обіцянку росіянам. Про плани загарбників дізнались самі містяни.

Проте, наприклад, у тимчасово окупованому Херсоні фракція ОПЗЖ припинила існування. Дев'ять депутатів, які входили до херсонського осередку проросійської партії, вирішили розпустити фракцію і вийти з її лав, зазначивши, що Херсон – українське місто.