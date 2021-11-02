Втікача-керівника Державної судової адміністрації Херсонщини затримали у Києві
Джерело:СБУ
Працівники Служби безпеки України викрили та затримали керівника управління Державної судової адміністрації Херсонської області. Після вручення підозри за розтрату майна, він втік від слідства. Порушника розшукували понад 3 місяці.
Посадовця запідозрили у привласненні й розтраті майна ще у липні 2021 року. Тоді ж йому вручили підозру, а фігурант справи втік.
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У чому підозрюють посадовця-втікача
Втікача оголосили у розшук. І лише наприкінці жовтня його вдалося знайти у Києві. Керівника управління затримали та вже обрали запобіжний захід – утримання під вартою або застава у розмірі 594 тисячі гривень.
Зловмиснику повідомили про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує покарання – від 7 до 12 років позбавлення волі.
За версією СБУ, посадовець здійснив тендерні закупівлі з порушенням та уклав контракт із підприємцем. У такий спосіб він домовився про закупівлю техніки вартістю 1,7 мільйона гривень.
Правоохоронці підозрюють, що 700 тисяч гривень від вказаної суми пішли у кишеню тендерному махінатору.
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