Росіяни за 2 тижні до вторгнення провели "цікаву нараду", – Буданов розкрив деталі цієї зустрічі

Російське військове командування за два тижні перед початком повномасштабного вторгнення провели нараду, з доволі "цікавим" змістом. Зокрема, на цій зустрічі обговорювали можливу підтримку харків'ян російської армії у війні.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони – Кирило Буданов у проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина". Зокрема, очільник розвідки зазначив, що окупанти не були впевнені, що Харків "чекає" російських військових, передає 24 Канал.

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Буданов розповів про деталі наради росіян

Очільник ГУР МО наголосив, що росіяни вірили, що український Харків чекає на "визволителів", а отже не буде опиратися вторгненню в Україні, і окупанти зможуть "швидко захопити місто" без спротиву.

Однак за два тижні до вторгнення серед військово-політичного керівництва Росії почали поширюватися сумніви щодо можливості такого сценарію подій.

За два тижні до початку усіх цих подій була одна цікава нарада, на якій вчергове почали дискусію, чи все готове (до повномасштабного вторгнення в Україну – 24 Канал). І почалась певна невпевненість, що там всі так вже сильно чекають російських вояків,

– сказав Буданов.

Він також зазначив, що на цій нараді також порушували питання грошей, які виділили на війну проти України. За словами начальника розвідки, ці кошти розграбували російські військові.

Водночас Буданов зауважив, що на наступній нараді вже перед самим вторгненням в Україну все військово-політичне керівництво Росії стверджувало, що армія готова і "треба заходити".

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