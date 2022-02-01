Вторгнення поставили на паузу, – Піонтковський

Правляча еліта Росії виявилася неготовою до війни з Україною. Наразі у Кремлі вирішили поставити на паузу так звану опцію вторгнення.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, повномасштабне вторгнення на українські території не вигідне Кремлю через низку факторів.

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У Росії розуміють природу конфлікту, – Піонтковський

Андрій Піонтковський наголосив, що російська панівна еліта абсолютно не готова до справжньої, не тільки гібридної, війни з Україною. Вона попередила про це і її почули.

Принаймні в короткостроковій перспективі, опцію вторгнення поставлено на паузу. Путін все ж таки реаліст. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Публіцист додав, що у Росії розуміють природу конфлікту та те, що війна принесе неприйнятні жертви серед російських військових. Також не забувають про ймовірність нових санкцій Заходу.

"Зараз додався третій аргумент – як іти на війну не користуючись підтримкою народу. Народ не схвалює цю війну і виявилося, що нема консенсусу еліт – вони теж не хочуть (війни – 24 канал)", – розповів Андрій Піонтковський.

ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Водночас міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Ймовірне вторгнення Росії: коротко