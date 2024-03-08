Одна з цілей Росії, – Зеленський заявив про загрозу військового наступу росіян на Молдову

Президент України переконаний, що військовий наступ на Молдову може бути однією з цілей Росії. Крім Молдови, під загрозою ще декілька країн.

В інтерв'ю Cinque minuti Зеленський повідомив, що ворог вже навіть мав план захоплення влади у Молдові. Однак дії ворога вдалося випередити. Про це пише 24 Каналу.

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У Росії був реальний план захоплення Молдови

Зеленський розповів, що Росія дуже швидко хотіла захопити владу у Молдові. Однак завдяки українській розвідці уряд підготувався до дій диверсантів всередині країни.

У них вже був цей план (захоплення Молдови – 24 Канал). Хочу нагадати, що ми від нашої розвідки передавали російський план Молдові. Таким чином ми ділилися й з іншими нашими партнерами. Молдова була підготовлена до дій ДРГ Росії, вони хотіли захопити владу в Молдові, хотіли зробити це дуже швидко,

– сказав Володимир Зеленський.

Він уточнив, що Молдова встигла підготуватися до реалізації російського плану й не дала Кремлю можливість зробити швидкий заколот проти чинної влади.

Росія може планувати наступ на Молдову: які ще країни в небезпеці

Він також вважає, що військовий наступ на Молдову теж може бути однією з цілей Росії. Крім цього, президент України переконаний, що в небезпеці країни Балтії та Казахстан.

Щодо військового наступу на Молдову, я вважаю, що це може бути однією з цілей Росії. Я вважаю, що в небезпеці знаходиться Молдова, країни Балтії, а також Казахстан,

– наголосив президент України.

До слова, нещодавно розвідка Молдови заявила, що російські спецслужби мають намір втрутитися у виборчі процеси всередині країни у 2024 році. За даними розвідки, Кремль робить спроби скомпрометувати референдум про європейську інтеграцію, втрутитися в президентські вибори, а також дискредитувати державні інститути і політиків, які підтримують вступ Молдови до ЄС.