Зеленський привідкрив подробиці розмови з директором ЦРУ напередодні російського вторгнення

Керівництво України попереджали про вторгнення росії ще задовго до його початку. З цього приводу відбулась низка зустрічей.

Зокрема, президент Володимир Зеленський у січні в Києві зустрівся з директором ЦРУ Вільямом Бернсом. Той розповів йому про плани росіян висадитись у аеропорту Гостомеля.

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Що ще сказав Бернс Зеленському

Президент розповів, що росія стягувала війська ще за пів року до вторгнення і щодо цього керівництво держави зверталось до партнерів. Казали, що ми віримо в їхні рішучі дії.

Там тренувалися, і це було добре відомо, щоб захоплювати або бомбити ключові точки інфраструктури. У них були плани захоплення аеропорту "Бориспіль". Я не знаю, скільки років цим планам,

– сказав Зеленський.

Він також наголосив, що окупанти використовували карти і деякі їхні шляхи були такими ж, як у нацистів під час Другої світової війни. Тому сказати, що тут планували щось унікальне, не можна. Все це вже було колись.

"Я не готовий говорити про все, про що говорив Бернс, але його головні сигнали були про загрози моєму життю. І це були не перші сигнали — вони надходили звідусіль, від наших спецслужб, від іноземних колег і так далі", – зізнався президент про розмову з Бернсом.

Чому плани росії провалились і як треба діяти далі

Президент розповідав, що Україна знала про плани росіян та ретельно до них готувалася. Дуже важливо було уникнути загальної паніки, бо вона б зіграла на руку ворогу. Україна втрачала б грошові надходження і тоді росіяни б нас справді легко захопили за три дні, як хотіли.

Також Зеленський пояснював, що надалі потрібні ще жорсткіші санкції від всього світу для росіян. Вони мають сповна відповідати за свою дії. Президент наголосив, що окрім всіх запроваджених обмежень, треба ще й закрити для них в'їзд до Європи.

Ба більше, росія несе й ядерну загрозу всьому світу. Адже вона захопила Запорізьку АЕС, обстрілює її та погрожує. Станцію ворог замінував. Саме про це президент Зеленський поговорив із свої французьким колегою Еммануелем Макроном і поінформував його про це.

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