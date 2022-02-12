Вторгнення Росії: ЗМІ вже "знають" дату нападу, а от Білий дім ще не знає, чи Путін віддав наказ
Американські та європейські ЗМІ 11 лютого опублікували низку матеріалів про ймовірний напад Росії на Україну. Причому там вказали навіть дати нападу та напрямки атак, позначені на картах.
А проте у Білому домі офіційна риторика не настільки критична, як зауважив 24 канал. Радник з питань безпеки Джейк Салліван фактично спростував інформацію ЗМІ й заявив, що немає точної інформації, чи вирішив Володимир Путін нападати на Україну.
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Західні ЗМІ подають напад Росії на Україну як факт, що от-от відбудеться
Інформаційне поле навколо можливого вторгнення росіян в Україну знову вибухнуло "сенсаціями" у п'ятницю, 11 лютого.
Скажімо, німецьке видання Der Spiegel із посиланням на ЦРУ та військових США написало, що напад відбудеться у середу, 16 лютого. Мовляв, про це американські спецслужби повідомили уряд та країни НАТО.
- Ба більше, журналісти описали шляхи вторгнення та подробиці про дії окремих російських підрозділів.
- Щоправда, видання й визнало, що не можна оцінити чи передбачити неминучості нападу.
У Bloomberg написали дещо схоже: остаточні наміри президента Росії Володимира Путіна щодо України невідомі, але нова агресія може розпочатися днями.
- Там тільки дату вказали іншу, ще ближчу – вівторок, 15 лютого.
- Мовляв, цього дня Росія може піти на провокацію на Донбасі або й одразу напасти на Київ.
Далі – більше. Телеканал NBC news теж із посиланням на джерела в розвідувальних агенціях США повідомив, що Росія має 9 маршрутів вторгнення до України.
- Журналісти навіть опублікували яскраві карти цих напрямків (за одним із них, скажімо, до Києва російські танки доходять за 2 доби).
- І заявили, що росіяни збираються застосувати тактику оточення підрозділів Збройних сил України з різних боків – щоб створити "котли".
Заступник постійного представника Кремля при ООН Дмитро Полянський, як написали у ТАСС, висловив переконання, що, не повірите, це США зібралися вдертися до України.
У Білому домі запевняють: плани нападу у Росії є, але не відомо, чи віддав Путін наказ
Радник Білого дому з питань безпеки Джейк Салліван на брифінгу 11 лютого спростував інформацію ЗМІ, нібито США вже мають точну інформацію про наявність наказу Володимира Путіна про військове вторгнення в Україну.
Хоча це сталося не одразу. Спершу Салліван говорив страшні речі:
- Мовляв, Росія може почати вторгнення ще під час Олімпійських ігор в Пекіні. Тобто, напад може статися до 20 лютого.
- Ба більше, Салліван припустив, що Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак, а продовжить захопленням низки великих міст, зокрема й Києва.
І тільки раз зауважив, що все це може статися, "якщо Володимир Путін ухвалить таке рішення".
- Тож журналісти навіть змушені були уточнити у представника Білого дому: чи "криваве вторгнення в Україну" дійсно почнеться от-от?
- Джейк Салліван заявив у відповідь: розвідка США впевнена, що така ймовірність є, але не впевнена, що таке рішення вже Путіним прийняте.
Такі повідомлення надійшли від США, Великої Британії, Канади, Ізраїля та інших держав.
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